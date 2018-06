Straßburg (AFP) Französische Landwirte haben bei einer Blockade-Aktion an der Grenze zu Deutschland mehr als 200 Lastwagen an der Fahrt nach Frankreich gehindert. "Wir haben schon zwischen 200 und 300 Lastwagen zurückgewiesen", sagte ein Vertreter der Landwirte am Montag. "Sie hatten Produkte geladen, die den Wettbewerb verzerren."

