Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat keine Hinweise darauf, dass es nach den Angriffen der Türkei auf PKK-Lager zu Ausschreitungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland kommen könnte. Zwar sei im Jahr 2012 zu beobachten gewesen, dass die PKK in Deutschland dazu in der Lage sei, ihre Mitglieder für Gewalttaten zu mobilisieren, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Aktuell gebe es aber keine Hinweise darauf, "dass das wieder zu befürchten ist".

