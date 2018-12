Gütersloh (AFP) Praktisch alle schwangeren Frauen - nämlich 99 Prozent - in Deutschland erhalten einer Studie zufolge mehr Untersuchungen als von den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen. Ob sie dabei eine Risikoschwangerschaft haben oder einen unauffälligen Schwangerschaftsverlauf spiele keine Rolle, berichtete die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh am Montag unter Berufung auf eine Befragung von 1293 Frauen, die im vergangenen Jahr ein Baby zur Welt gebracht haben.

