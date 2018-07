München (AFP) Der deutsche Autovermieter Sixt beklagt gesetzliche Hindernisse für den Ausbau seiner Carsharing-Angebote in Deutschland. "Der deutsche Gesetzgeber ist leider sehr zurückhaltend. Wir würden gerne mehr Drive-Now-Angebote machen, mehr Autos in die Städte stellen", sagte der Vorstand Alexander Sixt der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). "Drive-Now ist die Lösung für viele Verkehrsprobleme in der Stadt." Trotzdem gebe es nicht ausreichend viele Parkplätze, sagte der Sohn des Konzernchefs Erich Sixt.

