Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat an die Türkei appelliert, am Friedensprozess mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festzuhalten. In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Sonntag zeigte Steinmeier laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes vom Montag "Verständnis" für das Vorgehen der Türkei gegen die Verantwortlichen der Anschläge der vergangenen Tage. "Gleichzeitig habe ich unterstrichen, dass der so mühsam aufgebaute Friedensprozess mit den Kurden jetzt nicht zum Erliegen kommen darf", fügte Steinmeier hinzu. "Dies würde eine ohnehin komplizierte Lage nur noch schwieriger machen."

