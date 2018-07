Bamako (AFP) Bei einem Besuch in Mali hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die jüngste Entwicklung des westafrikanischen Landes gewürdigt. "Wir sind in einer entscheidenden Phase", sagte von der Leyen am Montag mit Blick auf ein im Juni unterzeichnetes Friedensabkommen. Zugleich mahnte sie, dass es zur Bewältigung der Flüchtlingskrise nötig sei, gegen die Fluchtursachen in der Region anzugehen.

