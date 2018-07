Berlin (dpa) - Eine frustrierte Zynikerin, ein verletzter Romantiker und eine Verwechslungsgeschichte um die große Liebe sind die Zutaten für die neue britische Komödie "Es ist kompliziert..!".

Der Film dreht sich um die Mit-Dreißigerin Nancy (Lake Bell, bekannt aus der US-Serie "Boston Legal"), die die Hoffnung auf die große Liebe eigentlich aufgegeben hatte, als Jack ("Shaun of the Dead" Simon Pegg) unverhofft in ihr Leben tritt. Er hält sie fälschlicherweise für sein Blind Date Jessica - und Nancy entschließt sich, etwas zu riskieren und wenigstens einen Abend lang Jessica zu sein. Dass das nicht dauerhaft gut gehen kann, liegt auf der Hand.

(Es ist kompliziert..!, Großbritannien 2015, 88 Min., FSK ab 12, von Ben Palmer, mit Lake Bell, Simon Pegg, Rory Kinnear

