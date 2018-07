Paris (AFP) Bei Razzien gegen Drogenhändler hat die französische Polizei in Südfrankreich fast sechs Tonnen Haschisch beschlagnahmt. In Marseille und in der nahegelegenen Stadt Vitrolles wurden am Sonntag drei Verdächtige festgenommen, wie Innenminister Bernard Cazeneuve am Montag mitteilte. In einer Villa wurden 5,6 Tonnen Haschisch gefunden, weitere 150 Kilogramm befanden sich in einem Fahrzeug. Die Behörden hatten in dem Fall monatelang ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.