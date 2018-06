Paris (AFP) Ein Spieler aus dem Elsass hat bei der Lotterie Euromillions 40 Millionen Euro gewonnen. Der Spieler aus dem an Deutschland angrenzenden Département Haut-Rhin knackte den Jackpot bei der Ziehung vom Freitag, wie die französische Lottogesellschaft Française des Jeux am Montag mitteilte. Es ist der bislang höchste Euromillions-Gewinn in Frankreich in diesem Jahr.

