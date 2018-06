Philadelphia (dpa) - Mexiko hat das Finale des Gold Cups gegen die von Winfried Schäfer trainierte Fußball-Nationalmannschaft Jamaikas mit 3:1 gewonnen und sich damit den siebten Titel geholt. Für die Mexianer erzielten Andres Guardado, Jesus Manuel Corona und Oribe Peralta die Treffer. Für Jamaika konnte Darren Mattocks im Finale der nord- und mittelamerikanischen Fußballmeisterschaft nur noch verkürzen. Mexiko winkt damit die Teilnahme am Confederations Cup 2017 in Russland. Dazu muss sich Mexiko gegen die USA in einem Playoffduell durchsetzen.

