Athen (AFP) Angebliche Pläne des ehemaligen griechischen Finanzministers Giannis Varoufakis für die Einführung einer Parallelwährung haben am Montag in Athen für Diskussionsstoff gesorgt. "Der Varoufakis-Plan wurde nie diskutiert", sagte Vize-Finanzminister Dimitris Mardas mit Blick auf Medienberichte über einen angeblichen "Plan B". Demnach hatte Varoufakis am 16. Juli bei einer Telefonkonferenz gesagt, den Aufbau einer Parallelwährung mithilfe von Hackerangriffen auf Computer der griechischen Behörden geplant zu haben.

