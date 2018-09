London (AFP) Ein diebischer Pfarrer, der Hochzeits- und Beerdigungsgebühren von umgerechnet mehr als 30.000 Euro veruntreute, hat sich am Montag der britischen Polizei gestellt. Pfarrer Simon Reynolds, der in einer Pause während des Gerichtsverfahrens gegen ihn im nordenglischen Sheffield geflüchtet war, folgte damit einem Aufruf seiner kirchlichen Vorgesetzten. "Wir bitten dich dringend, in Kontakt zu treten und der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen. Vergiss nie, dass wir für dich beten", hatte der Bischof von Wakefield, Tony Robinson, an den Flüchtigen appelliert.

