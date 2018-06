Sanaa (AFP) Ungeachtet der Ausrufung einer Waffenruhe durch die arabische Militärkoalition im Jemen haben die Huthi-Rebellen einen neuen Angriff im Süden des Landes gestartet. Die Rebellen beschossen Wohngebiete in der Region von Dschebel Sabr in der Provinz Taes, wie Augenzeugen am Montagmorgen berichteten. In der Hauptstadt Sanaa und im Norden und Zentrum des Landes schien die Feuerpause dagegen zu halten. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis, das seit Ende März Luftangriffe im Jemen fliegt, hatte die Waffenruhe ausgerufen, um Hilfslieferungen zu ermöglichen.

