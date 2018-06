Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa ändert wie angekündigt ihr Tarifsystem für Europaflüge. Nach dem Vorbild von Billigfliegern enthält das günstigste Ticket ab Oktober nicht mehr das Recht, einen Koffer kostenlos aufzugeben. Der Einstiegspreis verringert sich so um 10 auf 89 Euro. In der Economy-Klasse wird es künftig für jeden Sitz die Wahl zwischen drei Service-Paketen in den Tarifen "Light", "Classic" und "Flex" geben. Auch der Leistungsumfang der Business-Klasse wird neu gefasst.

