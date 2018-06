Baden- Baden (dpa) - Der Song "Reality" von Lost Frequencies feat. Janieck Devy ist laut Media Control der Sommerhit 2015. Mit seinem groovigen Beat versprühe das Lied all das, was einen

Sommerhit ausmache, teilten die Marktforscher am Montag in Baden-Baden mit.

Es sei brandneu, tanzbar, habe einen

eingängigen Rhythmus und verbreite Urlaubsstimmung. Zudem habe es der Song eigenständig - also ohne von einem Großereignis getragen zu werden - am vergangenen Freitag auf Platz eins der Charts geschafft. Lost Frequencies ist das Projekt des 21 Jahre alten DJs Felix De Laet. Der Brüssler landete in diesem Jahr bereits mit "Are You With Me" einen Riesenhit.

Reality auf YouTube