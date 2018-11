Atlanta (dpa) - Familienangehörige und Prominente aus dem Showgeschäft trauern um Bobbi Kristina Brown. Die Tochter von Whitney Houston war nach übereinstimmenden Medienberichten gestern in einem Hospiz bei Atlanta gestorben. Die 22-Jährige hatte ein halbes Jahr im Koma gelegen - zuletzt hatten die Ärzte keinerlei Hoffnung mehr. Sie war Ende Januar leblos in einer Badewanne gefunden worden - so wie ihre Mutter drei Jahre zuvor. Whitney Houston war im Februar 2012 gestorben. Sie war 48 Jahre alt.

