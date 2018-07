Ramallah (AFP) Ein Palästinenser ist im von Israel besetzten Westjordanland auf der Flucht vor der Polizei in den Tod gestürzt. Wie die israelische Polizei am Montag mitteilte, drangen Grenzpolizisten am Montag in das Flüchtlingslager Kalandia bei Ramallah ein, um zwei "terrorverdächtige Aktivisten" festzunehmen. Einer der beiden habe versucht, über ein Dach zu entkommen. Weil er trotz Aufforderung nicht stehen geblieben sei, hätten ihn die Sicherheitskräfte durch einen Schuss ins Bein verletzt. Beim Versuch, auf ein anderes Dach zu springen, sei er gefallen und habe sich tödlich verletzt.

