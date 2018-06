Multan (AFP) Pakistan vollstreckt nach einer einmonatigen Pause während des islamischen Fastenmonats Ramadan wieder Todesurteile: Am Montag wurden in der Stadt Multan zwei wegen Mordes verurteilte Häftlinge gehängt, wie Vertreter der Strafvollzugsbehörden mitteilten. Seit Aufhebung eines sechs Jahre geltenden Moratoriums für die Todesstrafe im vergangenen Dezember wurden damit in Pakistan bereits 176 Menschen hingerichtet.

