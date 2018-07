London (dpa) - Ein Mitglied des britischen Oberhauses ist wegen eines Videos in den Schlagzeilen, das den Mann beim Kokain-Konsum mit Prostituierten zeigen soll. Wenn die Anschuldigungen wahr seien, werde man prüfen müssen, ob Lord John Sewel weiterhin an der Gesetzgebung beteiligt sein solle, sagte Premier David Cameron. Die Boulevardzeitung "Sun on Sunday" hatte das Video veröffentlicht, in dem der Politiker sich auch sexistisch und rassistisch über asiatische Frauen äußern soll. Die Labour-Partei bestätigte, dass der 69-Jährige aus der Partei ausgeschlossen worden sei.

