Stockholm (AFP) In schwedischen Gewässern haben Taucher das Wrack eines offenbar russischen U-Bootes gefunden. "Das U-Boot ist komplett intakt, hat keine sichtbaren Schäden am Schiffskörper und die Luken sind geschlossen", erklärte Stefan Hogeborn vom Ocean X Team am Montag in Stockholm. Es sei daher zu befürchten, dass sich die Besatzung nicht habe retten können, als das U-Boot havarierte. Die schwedischen Behörden bestätigten den Fund zunächst nicht.

