Nouakchott (AFP) Sudans Präsident Omar al-Baschir, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Völkermords in der Provinz Darfur gesucht wird, ist am Sonntag zu einem Umweltgipfel in Mauretanien eingetroffen. Al-Baschir werde am Montag in Nouakchott zusammen mit weiteren Staatschefs aus der Sahara-Region an einem Gipfel zur sogenannten Großen Grünen Mauer teilnehmen, mit der die Ausbreitung der Wüste verhindert werden soll, teilte die amtliche Nachrichtenagentur AMI mit. Al-Baschir droht keine Festnahme in Mauretanien, da das westafrikanische Land nicht dem IStGH angehört.

