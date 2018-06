Beirut (AFP) In Nordsyrien haben kurdische Kämpfer die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben von Aktivisten aus einem weiteren strategisch wichtigen Ort vertrieben. Einheiten der Kurdenmiliz YPG hätten die Kontrolle der Stadt Sarrin übernommen, teilte die in London ansässige, syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Diese bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Ärzten und Aktivisten in Syrien. Für Medien sind ihre Angaben meist nicht nachprüfbar. Die Angaben über Sarrin wurden auch von einem kurdischen Kämpfer aus dem etwa 40 Kilometer entfernten Kobane bestätigte.

