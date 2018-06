Beirut (AFP) Einen Tag vor einem Nato-Sondertreffen zur Türkei haben Ankara und Washington die Schaffung einer Zone in Nordsyrien beschlossen, aus der die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vertrieben werden soll. Dies solle für "größere Sicherheit und Stabilität" an der türkisch-syrischen Grenze sorgen, sagte ein ranghoher US-Vertreter am Montag. Kurden erhoben indes den Vorwurf, die Türkei habe kurdisch kontrollierte Dörfer in Syrien beschossen.

