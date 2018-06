Beirut (AFP) Nach Luftangriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und die PKK im Nordirak hat die Türkei nach kurdischen Angaben auch von Kurden kontrollierte Dörfer in Nordsyrien beschossen. Wie die Kurdenmiliz YPG mitteilte, beschossen Panzer in der Nacht zum Montag mehrere Dörfer, was Ankara zurückwies. Auf Antrag der Türkei berät die Nato am Dienstag über die Spannungen.

