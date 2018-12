Ankara (AFP) Die Türkei hat bestritten, gezielt Kurden in Syrien anzugreifen. Die türkischen Militäreinsatze in Syrien richteten sich gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die Einsätze im Irak richteten sich gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), sagte ein türkischer Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Partei der Demokratischen Union (PYD), die wichtigste Kurdenpartei in Syrien, gehöre "nicht zu den Zielen unserer Militäreinsätze", fügte er hinzu. Informationen, wonach die türkische Armee in Syrien Stellungen von anderen Kämpfern als dem IS beschossen habe, würden geprüft.

