Sydney (AFP) Teilnehmer einer australischen TV-Sendung sind in Syrien von Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) angegriffen worden. Drei der sechs Australier, die sich für das Doku-Format "Go Back Where You Came From" des Senders SBS in die Heimat von Flüchtlingen in Krisengebieten begeben, gerieten unter Beschuss, wie in einer Vorschau auf die am Dienstagabend geplante Ausstrahlung der umstrittenen Sendung zu sehen war. Die Aufnahmen zeigen, wie die Gruppe flieht und Schutz hinter Gebäuden sucht, während in der Nähe Mörsergranaten abgefeuert werden.

