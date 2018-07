Mogadischu (AFP) Ein Deutsch-Somalier soll nach Erkenntnissen der Ermittler den Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu verübt haben. Es bestehe die "hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Deutscher somalischer Herkunft" das Attentat verübt habe, sagte am Dienstag ein ranghoher Vertreter der somalischen Sicherheitskräfte. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. "Seine Verwandten wussten, dass er sich in den vergangenen sieben Jahren in Somalia aufhielt und an der Seite der Shebab kämpfte." Eine DNA-Überprüfung seiner Leichenteile soll nun Aufschluss geben über die Identität des Täters.

