Berlin (AFP) Pharmazeutische Unternehmen und Großhändler haben im vergangenen Jahr insgesamt weniger Antibiotika an Tierärzte abgegeben als im Jahr zuvor. Nicht gesunken ist allerdings die Abgabemenge bei bestimmten Antibiotika-Klassen, die für die Therapie beim Menschen als besonders wichtig gelten, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Dienstag in Berlin mitteilte.

