Düsseldorf (AFP) Vom nächsten Monat an müssen getrennt lebende Vater oder Mütter ihren Kindern mehr Unterhalt zahlen. Das geht aus der neuen Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt hervor, die das Oberlandesgericht Düsseldorf am Dienstag veröffentlichte. Der Anstieg des Mindestunterhalts in dem geänderten Tabellenwerk beruht demnach auf der Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags um 144 Euro auf nunmehr 4512 Euro. Das entsprechende Gesetz war am 22. Juli verkündet worden.

