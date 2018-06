Caen (AFP) In Nordfrankreich ist die Grabplatte des deutschen Panzerkommandanten Michael Wittmann gestohlen worden, an dessen Ruhestätte sich auch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder Besucher einfinden. Der Bürgermeister von La Cambe, Bernard Lenice, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, er werde für Ersatz sorgen, denn den Toten sei "Respekt geschuldet". Örtlichen Angaben zufolge wurde die Platte bereits vor einigen Tagen gestohlen.

