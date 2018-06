Düsseldorf (AFP) Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, der CDU-Politiker Jürgen Hardt, soll nach einem Medienbericht außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und damit Nachfolger des verstorbenen Philipp Mißfelder werden. Es laufe auf den 52 Jahre alten Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen hinaus, meldete die "Rheinische Post" am Dienstag unter Berufung auf Fraktionskreise. In Berlin wurde dies zunächst nicht bestätigt. Hardt selbst ist nach Auskunft seines Büros derzeit in Urlaub und schwer zu erreichen.

