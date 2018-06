Brüssel (AFP) Die Nato hat am Dienstag mit Beratungen über die angespannte Lage in der Türkei begonnen. Die Botschafter des Bündnisses kamen am Dienstagvormittag in Brüssel zu einem Sondertreffen auf Antrag Ankaras zusammen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sicherte der Türkei angesichts der Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die "starke Solidarität" des Bündnisses zu. Die türkische Armee hatte in den vergangenen Tagen erstmals Luftangriffe gegen IS-Stellungen in Syrien geflogen. Auf Kritik stößt, dass sie auch Positionen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak beschoss.

