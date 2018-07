Bamako (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ihren Besuch im westafrikanischen Mali am Dienstag fortgesetzt. Zum Auftakt traf sich von der Leyen am Morgen in der Hauptstadt Bamako mit Vertreten aus dem unruhigen Norden des Landes. Diese berichteten der Ministerin unter anderem, wie sehr ihre Regionen unter dem Waffen- und Drogenschmuggel litten, mit dem sich dort kämpfende radikale Islamisten finanzierten. Sie baten zudem um Unterstützung beim Aufbau der Wirtschaft, um der jungen Generation Chancen für die Zukunft zu eröffnen.

