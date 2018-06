Berlin (AFP) Im Bundestag wird eine Neuauflage des NSU-Untersuchungsausschusses immer wahrscheinlicher. Weil insbesondere der Bundesverfassungsschutz nicht von sich aus für Transparenz und Aufklärung sorge, solle ein zweiter NSU-Ausschuss "Licht ins Dunkel bringen", sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Zuvor hatte sich bereits die SPD für einen solchen Ausschuss eingesetzt. Die Mordserie des rechtsextremen NSU, die wegen zahlreicher Ermittlungspannen lange nicht aufgedeckt worden war, war bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Bundestag.

