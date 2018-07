Rom (SID) - Die deutschen Fußball-Weltmeister Miroslav Klose und Sami Khedira haben mit ihren Klubs zum Start der Serie A vermeintlich leichte Gegner zugeteilt bekommen. Khedira empfängt mit dem Meister und Champions-League-Finalisten Juventus Turin zum Auftakt am 22./23. August Udinese Calcio, das als 16. im Vorjahr knapp dem Abstieg entgangen ist. Klose und Lazio Rom beginnen mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Bologna.

Der AC Florenz, den Stürmer Mario Gomez nach Medienberichten wohl noch vor dem Saisonstart verlassen wird, empfängt am 1. Spieltag den AC Mailand. Vize-Meister AS Rom tritt gegen Hellas Verona an, den Klub des früheren Bayern-Stars Luca Toni. Inter Mailand empfängt Atalanta Bergamo.

Bereits am 2. Spieltag empfängt "Vize" Roma Meister Juve, am 3. Spieltag kommt es zum Mailänder Derby zwischen Inter und dem AC. Die Saison endet wegen der EM in Frankreich bereits am 15. Mai 2016.