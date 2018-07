München (SID) - Der "Krieger" trägt künftig Lederhosen: Arturo Vidal hat beim FC Bayern München am Dienstag einen Vierjahresvertrag bis 2019 plus einjährige Option unterschrieben. Der 28 Jahre alte Nationalspieler aus Chile wechselt von Juventus Turin zum deutschen Fußball-Rekordmeister und kostet rund 35 Millionen Euro Ablöse.

"Ich bin sehr glücklich und jetzt bereit, das Trikot des FC Bayern zu tragen. Ich möchte einen weiteren Schritt in meiner Karriere machen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstagnachmittag bei seiner offiziellen Vorstellung vor 20 Kamerateams und rund 50 Journalisten.

Er wolle "wichtige Titel" wie die deutsche Meisterschaft und die Champions League gewinnen. "Diese Möglichkeiten sehe ich am ehesten beim FC Bayern", fügte er bei FCB.de in "Mia-san-Mia"-Manier an. Nachdem er mit Juve in der vergangenen Saison das Triple knapp verpasst hatte, "hoffe ich, dass mir das mit dem FC Bayern gelingt. Das muss das Ziel sein."

Laut Sportvorstand Matthias Sammer ist Vidal "die Komplexität in Person. Er verkörpert einen Siegertypen, der Bayern München gut zu Gesicht steht", lobte Sammer den Nationalspieler, der möglicherweise schon am Samstag im Supercup bei Pokalsieger VfL Wolfsburg sein Debüt feiert.

Vidal ist der zweite große Sommer-Transfer der Münchner nach Douglas Costa, der für 30 Millionen Euro von Schachtjor Donezk verpflichtet worden war. Vidal erhält die Rückennummer 23. Die war eigentlich schon Ersatztorwart Sven Ulreich zugewiesen worden, doch für Vidal muss Ulreich auf eine neue Nummer ausweichen.

Für Vidal, der am Montagabend in München ankam und am Dienstag den obligatorischen Medizincheck bestand, ist es die zweite Station in der Bundesliga. Für Bayer Leverkusen hatte der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2007 und 2011 117 Spiele (15 Tore) absolviert.