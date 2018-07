Athen (AFP) Auf Expertenebene sind am Dienstag die Verhandlungen zwischen den internationalen Gläubiger-Institutionen und der Regierung in Athen über ein drittes Kreditprogramm für Griechenland geführt worden. "Es gab keine organisatorischen Probleme, die Gespräche haben dort stattgefunden, wo sich die Vertreter der Institutionen aufhielten", teilte das griechische Finanzministerium mit. "Mehrere Arbeitsgruppen" hätten in "dichtem Rhythmus" getagt. Griechische Journalisten beobachteten am Morgen, wie Experten der Europäischen Union (EU) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Büros des griechischen Rechnungshofs aufsuchten.

