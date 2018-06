Athen (AFP) Nach einem Monat des Stillstands wegen der Finanzkrise bereitet sich die Börse in Athen auf ihre Wiedereröffnung vor. Wie am Dienstag aus Börsenkreisen verlautete, gab die Europäische Zentralbank (EZB) grünes Licht für den neuerlichen Start des Aktienmarkts, mit dem in den kommenden Tagen gerechnet wird. Es fehle nun nur noch eine "ministerielle Entscheidung, die die Bedingungen der Wiedereröffnung festlegt", hieß es.

