New York (AFP) Der britische Sänger Ed Sheeran wird erstmals in einer US-Fernsehserie mitspielen. Sheeran habe eine Rolle in "The Bastard Executioner" übernommen, berichtete das Fachmagazin "Hollywood Reporter" am Montag. Das Mittelalter-Epos um einen zum Henker gewandelten Ritter soll noch in diesem Jahr auf dem Pay-TV-Kanal FX anlaufen. Der rothaarige 24-jährige Musiker spielt darin die Rolle eines "machthungrigen und mörderischen Schützlings eines hochrangigen Kirchenältesten", schreibt "Hollywood Reporter".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.