Hongkong (AFP) Hongkong hat am Dienstag den Geburtstag des ältesten Pandas in Gefangenschaft gefeiert. Zu ihrem Ehrentag bekam die Jubilarin Jia Jia in ihrem Gehege in einem Freizeitpark der chinesischen Sonderverwaltungszone eine bunte Geburtstagstorte aus gefrorenem Fruchtsaft, dekoriert mit einer riesigen 37 ebenfalls aus Wassereis. Wäre sie ein Mensch, hätte die Riesenpanda-Dame 100 Jahre auf dem Buckel.

