Brüssel (dpa) - Die Nato-Staaten haben bei einem Sondertreffen in Brüssel ihre Solidarität mit dem Bündnispartner Türkei bekräftigt. "Terrorismus stellt eine direkte Gefahr für die Sicherheit der Nato-Staaten dar", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir werden die Entwicklung an der südöstlichen Grenze der Nato sehr genau verfolgen."

Nato-Vertrag

Nato zu Artikel 4 - Englisch

Nato zu Artikel 5 - Englisch

Nato zur Unterstützung für die Türkei - Englisch

Nato zum Sondertreffen