Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Mariah Carey (45) bekommt einen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame". "Fans haben uns wiederholt gefragt, wann ihre Lieblingssängerin geehrt wird, und die Zeit ist jetzt!", teilte der Betreiber mit.

Der 2556. Stern solle am 5. August auf der Flaniermeile im Herzen Hollywoods eingeweiht werden. Carey ist eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen: Sie schaffte es der Mitteilung zufolge seit Anfang der 1990er Jahre mit Songs wie "Hero", "Honey" und "We Belong Together" 18 Mal an die Spitze der US-amerikanischen Charts.

Mitteilung des Hollywood Chamber of Commerce