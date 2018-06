Vierjahresvertrag für Vidal mit Option - Großes Sammer-Vorablob

München (dpa) - Der Vierjahresvertrag von Arturo Vidal beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München beinhaltet eine Option für eine weitere Saison. Das erklärte Bayerns Sport-Vorstand Matthias Sammer am Dienstag bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des 28 Jahre alten Neuzugangs aus Chile. Vidal spielte vorher beim italienischen Double-Gewinner Juventus Turin. Bei den Münchnern wird er die Rückennummer 23 bekommen. Diese hatte zuvor Neuzugang Sven Ulreich erhalten - der Keeper wird nun die Nummer 26 auf dem Rücken tragen.

Bostons Olympia-Aus Blamage für die USA und Chance für Hamburg

Kuala Lumpur (dpa) - Für die USA ist der Olympia-Rückzug von Boston ein Debakel, für das IOC ein Ärgernis und für Hamburg eine Chance. "Wir nehmen die aktuelle Entwicklung in den USA naturgemäß mit großem Interesse zur Kenntnis", kommentierte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Dienstag das Aus des amerikanischen Favoriten im Rennen um die Olympischen Spiele 2024. "Sie zeigt, wie wichtig es ist, die Kräfte in der Ausrichterstadt und im ganzen Land zu bündeln."

Freiwasserschwimmerin Härle als WM-Siebte für Olympia qualifiziert

Kasan (dpa) - Isabelle Härle hat als WM-Siebte den deutschen Freiwasserschwimmern das erste Olympia-Ticket gesichert. Die Essenerin schlug am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Kasan über 10 Kilometer 25,7 Sekunden nach der französischen Siegerin Aurelie Muller an. Für das Olympia-Ticket war in Russland eine Top-10-Platzierung gefordert. Dieses Ziel verpasste die zweimalige Weltmeisterin Angela Maurer einen Tag nach ihrem 40. Geburtstag als 23. deutlich. Muller lag nach 1:58:04,3 Stunden 2,4 Sekunden vor der Niederländern Sharon van Rouwendahl, Bronze ging an die Brasilianerin Ana Marcela Cunha. Härle fehlten dreieinhalb Sekunden zu Platz drei.

Enttäuschender Kohlschreiber scheitert in Runde eins am Rothenbaum

Hamburg (dpa) - Der Augsburger Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist sang- und klanglos in der ersten Runde des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden. Der Weltranglisten-40. unterlag am Dienstag dem Franzosen Benoit Paire in 1:33 Stunden mit 3:6, 6:3, 1:6. Damit kassierte der 31-Jährige die fünfte Erstrundenniederlage bei seinem elften Auftritt in der Hansestadt. "Ich bin sicher nicht erfreut über das Ausscheiden und sehe mein Ende auch noch nicht. Ich werde wiederkommen", sagte Kohlschreiber.

Brasilianer Filipe Luis kehrt zu Atlético Madrid zurück

Madrid (dpa) - Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Filipe Luis kehrt nach nur einer Saison beim FC Chelsea in die spanische Primera División zu Atlético Madrid zurück. Der 29 Jahre alte linke Außenverteidiger habe in Madrid einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, teilte Atlético am Dienstag mit. Er freue sich sehr, "nach Hause zurückzukehren", ließ der Profi auf Twitter wissen. Filipe Luis hatte zwischen 2010 und 2014 184 Pflichtspiele für Atlético bestritten und je einmal die spanische Liga, den Pokal und die Europa League sowie zweimal den europäischen Supercup gewonnen.

Deutsche Beach-Frauen bei EM makellos: "Ein echt guter Einstieg"

Klagenfurt (dpa) - Die deutschen Frauen-Nationalteams haben bei der Beachvolleyball-EM einen makellosen Start hingelegt. Die Hamburgerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die 48 Stunden zuvor noch das Grand-Slam-Turnier in Yokohama gewonnen hatte, ließen am Dienstag den Norwegerinnen Cindy Treland und Janne Pedersen beim 2:0 (21:17, 21:9) keine Chance. Katrin Holtwick und Ilka Semmler besiegten die Schweizerinnen Nina Betschart und Nicole Eiholzer ebenfalls glatt mit 2:0 (21:19, 21:17). Ohne Probleme blieben die Stuttgarterinnen Karla Borger und Britta Büthe beim 2:0 (21:12, 21:15) gegen die Österreicherinnen Valerie Teufl und Bianca Zass.

Platini will FIFA-Kandidatur in Kürze verkünden - Großer Favorit

Berlin (dpa) - Michel Platini hat sich entschieden. Nach der Treuebekundung von zahlreichen Verbänden will der UEFA-Präsident voraussichtlich binnen der kommenden Tage seine Kandidatur für den Chefposten des Fußball-Weltverbands FIFA bekanntgeben. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Franzose die Zusagen der Konföderationen aus Europa, Asien, Südamerika und Nord- und Zentralamerika für die Nachfolger-Kür des scheidenden Joseph Blatter am 26. Februar haben.

Basketball-Nationalteam ohne Frankfurter Barthel nach Trento

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Danilo Barthel wird die deutsche Basketball-Nationalmannschaft das Vier-Nationen-Turnier im italienischen Trento bestreiten. Der Power Forward von den Fraport Skyliners aus Frankfurt wird wegen Rückenproblemen in den ersten EM-Testspielen geschont und am Main behandelt. Darauf haben sich nach Mitteilung des Deutschen Basketball Bundes vom Dienstag DBB-Teamarzt Oliver Pütz und sein Frankfurter Kollege Wolfgang Raussen verständigt.