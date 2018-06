Islamabad (AFP) Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind in Pakistan innerhalb von zwei Wochen 81 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Katastrophenschutz des Landes am Dienstag mitteilte, wurden inzwischen außerdem mehr als 172.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Insgesamt betroffen von den Unwetterfolgen sind demnach rund 300.000 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.