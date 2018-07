Lima (AFP) In einem abgelegenen Dschungelgebiet hat das peruanische Militär nach eigenen Angaben 39 Menschen aus den Händen der linksextremistischen Rebellengruppe Leuchtender Pfad befreit. Darunter seien 26 Kinder im Alter von einem bis 14 Jahren, sagte Vize-Verteidigungsminister Iván Vega am Montag dem Fernsehsender Canal N. Demnach hielt der Leuchtende Pfad die Gefangenen in einem Lager fest, das sich in einem Urwaldgebiet zwischen den Regionen Huancayo, Ayacucho, Apurímac und Cusco befindet. Die Regierung wirft der Gruppe vor, durch Drogenhandel an Geld zu kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.