Moskau (AFP) Das in Tschetschenien tätige russische Anti-Folter-Komitee stellt seine Arbeit ein. Die Organisation werde "ab kommender Woche" nicht mehr existieren, sagte der Präsident des Komitees, Igor Kaljapin, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Der Grund dafür sei "ein ganz einfacher" - nämlich, dass die Gruppe nach einem entsprechenden Gesetz fortan auf der Liste der "ausländischen Agenten" stehe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.