Stockholm (AFP) Nach dem spektakulären Fund eines U-Boot-Wracks vor der Küste Schwedens haben sich am Dienstag die Hinweise verdichtet, dass es sich um das 1916 gesunkene russische U-Boot "Som" handelt. Die schwedischen Streitkräfte erklärten dies für "sehr wahrscheinlich". Erste Beobachtungen von Tauchern deuteten darauf hin, dass die Leichen der 18 Besatzungsmitglieder seit nunmehr 99 Jahren in dem Wrack am Meeresgrund liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.