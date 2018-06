Madrid (AFP) Der Großvater von Königin Letizia von Spanien ist tot. Nach Angaben des Königshauses starb Francisco Rocasolano in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus im Alter von 98 Jahren. Letizia wolle bei ihrer Familie sein, deshalb habe sie für Dienstag ihre Teilnahme an der Vergabe eines Modepreises abgesagt, fügte ein Sprecher hinzu.

