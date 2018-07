Beirut (AFP) Syrische Regierungstruppen und kurdische Kämpfer haben nach Angaben von Aktivisten am Dienstag die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus der Stadt Hassaka im Nordosten des Landes vertrieben. Der Kampf um Hassaka dauerte 33 Tage. Seit dem 25. Juni seien in diesem Kampf mindestens 287 IS-Kämpfer getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Organisation bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Ärzten und Aktivisten in Syrien. Für Medien sind ihre Angaben meist nicht nachprüfbar.

