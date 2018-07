Prag (AFP) Die Nördlichen Breitmaulnashörner sind akut vom Aussterben bedroht, nun starb eines der letzten fünf Exemplare in einem Zoo in Tschechien. "Dieser Verlust ist schwer in Worte zu fassen", sagte am Dienstag der Direktor des Tierparks in Dvur Kralove, Premysl Rabas. Das weibliche Nashorn namens Nabire habe an einer mehr als 40 Kilogramm schweren Zyste gelitten und sei am Montagabend gestorben. "Es gab keine Möglichkeit, sie zu heilen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.